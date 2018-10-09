وظائف هندسية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أول مصادر المعدات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، أو الإلكترونيات).

. فني ثالث- خدمات المرضى: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).