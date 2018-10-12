وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة إميرسون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي مواد: الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، هندسة التصنيع، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، أو إدارة الأعمال).

. مخطط المبيعات والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. فني خدمات- صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الخدمات اللوجستية، أو الهندسة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول عبر هذا الرابط (هنا)