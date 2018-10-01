وفاة الشيخ سعيد القحطاني صاحب أشهر كتاب للأذكار

وفاة الشيخ سعيد القحطاني صاحب أشهر كتاب للأذكار

2018/10/01
الساعة 8:22 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انتقل فجر اليوم الاثنين الموافق ٢١-١-١٤٤٠هـ إلى رحمة الله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

‏وستتم الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، في جامع الراجحي  في الرياض والدفن بمقبرة النسيم .

سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم”، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفاً أبرزها كتاب حصن المسلم.

 


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