وفاة الشيخ سعيد القحطاني صاحب أشهر كتاب للأذكار

المواطن - الرياض

انتقل فجر اليوم الاثنين الموافق ٢١-١-١٤٤٠هـ إلى رحمة الله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

‏وستتم الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، في جامع الراجحي في الرياض والدفن بمقبرة النسيم .

سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم”، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفاً أبرزها كتاب حصن المسلم.