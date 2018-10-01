وفاة الشيخ سعيد القحطاني صاحب أشهر كتاب للأذكار

المواطن - الرياض
انتقل فجر اليوم الاثنين الموافق ٢١-١-١٤٤٠هـ إلى رحمة الله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
وستتم الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، في جامع الراجحي في الرياض والدفن بمقبرة النسيم .
سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم”، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفاً أبرزها كتاب حصن المسلم.
مختارات
وزارة الخدمة المدنية تستقبل طلبات شغل الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة
واتساب يبيع بيانات مستخدميه طمعًا في كعكة الإعلانات