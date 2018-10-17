وفاة طفل وإصابة 7 في تصادم حافلة مدرسية بجدة

المواطن - جدة

توفي طفل وأصيب 7 آخرون بينهم 5 طلاب في حادث تصادم مركبة في جدة.

ونعت مدرسة الكون العالمية في جدة الطالب مازن الأخرس الذي وافته المنية بعد الحادث مباشرة فيما أصيب 5 من الطلاب الذين كانوا في الحافلة.

وقالت المدرسة في بيان إن الحادث وقع بعد ظهر أمس حيث تفاجأ قائد الحافلة بخروج مركبة مسرعة قطعت الطريق وارتطمت بالحافلة من الخلف ما أدى إلى انقلابها على الرصيف وبها 7 طلاب إضافة إلى السائق وعاملة.

وأفادت المدرسة بأن طالبا واحدا تم تسلمه من موقع الحادث عن طريق والده فيما نقل الخمسة الباقون والسائق والعاملة إلى المستشفى وباشرت الجهات المسؤولة الحادث.