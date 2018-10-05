ولي العهد عن حل الأزمة مع كندا: عليهم الاعتذار ببساطة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن كندا اتخذت إجراءات ضد قانون الأمم المتحدة، وضد مبادئ العمل، وتدخلت في مسألة ليست مسألة كندية.

وتابع ولي العهد، في حواره إلى وكالة بلومبيرغ، أن ما تدخلت فيه كندا مصالح سعودية داخلية بالكامل وغير مسموح لهم القيام بذلك، وبإمكان الإعلام أن يتحدث عن أي مسألة أخرى.

وبالنسبة إلى حل هذا الأمر، أجاب الأمير محمد بن سلمان: “يجب عليهم الاعتذار ببساطة.. كما يجب عليهم أن يعرفوا أنهم قد ارتكبوا خطأً.. أعتقد أنهم يعلمون أنهم قد ارتكبوا خطأً، ولكننا سننظر إلى كيفية إعادة الأمور إلى مجراها”.

ورأى ولي العهد أن الحكومة الكندية، لا تملك معلومات عمَّا يحدث، ولا تملك الحق في التدخل في تلك المسألة، ولكنها تقوم بالتدخل وهذا أمر غريب حقًّا، متابعًا: “هذا ليس عملهم. إنه دبلوماسي كندي، هو ليس دبلوماسي سعودي.. الإعلام مرحب به.. الذي بدوره يكتب آراءه وما رآه… ولكن الحكومة الكندية، ويجب عليهم أن يهتموا بالمصالح الكندية.. ليس لهم علاقة بالمصالح السعودية”.