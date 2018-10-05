ولي العهد قد يلتقي بوتين الشهر المقبل.. والرئيس الروسي في المملكة قريبًا

المواطن - الرياض

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف: إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل.

وأوضح بوغدانوف في حديث إلى وكالة “نوفوستي” الروسية: “أعتقد بأنه ستكون لدى قياداتنا إمكانية التواصل مع القيادة السعودية خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس… وستكون هناك إمكانية للاتصال، وكما سمعت يتوجه إلى هناك ولي العهد”.

وتابع أنه إذا كان ولي العهد موجودًا في بوينس آيرس، “فمن الممكن أن يكون هناك تواصل من نوع ما. وأعتقد أن ذلك سيكون جزءًا مهمًّا من التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة”.

وتابع أن موعد زيارة بوتين إلى السعودية يتوقف على جدول أعماله، وأعرب عن اعتقاده بأن الزيارة قد تحدث قريبًا، ويجري الآن العمل على تحديد موعد ملائم.