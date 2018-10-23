ولي العهد: مشروع أمالا نقلة نوعية في مفهوم صناعة السياحة السعودية

المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمناسبة الإعلان عن مشروع “أمالا”، ومباركة سموه لهذا المشروع الحيوي ليكون نقلة نوعية في مفهوم صناعة السياحة السعودية.

جاء ذلك في برقية شكر جوابيه وجهها سمو ولي العهد، لسمو أمير منطقة تبوك قال فيها : ” تلقيت برقية سموكم المتضمنة شكر سموكم الكريم وأهالي منطقة تبوك بمناسبة الإعلان عن مشروع “أمالا”، ومباركة هذا المشروع الاستثماري الكبير حيث يعد إضافة لسلسلة المشاريع الكبرى المعلن عنها، كما أشكر لسموكم ما تضمنته برقيتكم من عبارات صادقة ورؤى متفائلة في مباركة هذا المشروع الحيوي الذي نتطلع بعون الله وتوفيقه بأن يكون نقلة نوعية في مفهوم صناعة السياحة السعودية في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وأن يعزز هذا المشروع النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية والوظيفية التي نصبوا إليها جميعاً.

كما نثمن لسموكم ما قدمتموه من جهود متواصلة في سبيل دعم حراك صندوق الاستثمارات العامة في مشاريعه الكبيرة والواعدة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك قد رفع برقية لسمو ولي العهد أعرب فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك الشكر والعرفان لسمو ولي العهد بمناسبة الإعلان عن مشروع “أمالا”، الذي يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في أرجاء البلاد كافة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها بلادنا في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسموه وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح سموه أن هذا المشروع نفعه على جميع أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة الذي استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام ما سيحققه من فرص للعمل وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن والجميع في المنطقة متهيئون لخدمة المشروع وبما توجهون به سموكم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.