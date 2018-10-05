ولي العهد: نقاش حول استمرارية حساب المواطن أو يكون هناك تعويض

ولي العهد: نقاش حول استمرارية حساب المواطن أو يكون هناك تعويض

2018/10/05
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن هناك الكثير من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب الاستمرار في حساب المواطن والاعتماد عليه، أو أنه يجب تغيير ذلك والاعتماد بشكلٍ كبير على التعويض.

ولفت في حواره إلى وكالة بلومبيرغ أن هذا نقاش سيستمر داخل الحكومة السعودية، موضحًا أن هناك رغبة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز والحكومة السعودية في العام الماضي للتأكد من أنه بإمكان المواطنين تدبّر أمرهم في عام 2018، وأنهم لن يتضرروا من ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود.

وأضاف ولي العهد أن حساب المواطن لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة له موجودة، والنقاش الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.


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