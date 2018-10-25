ولي العهد يطمئن على صحة رئيس جمهورية الجابون

ولي العهد يطمئن على صحة رئيس جمهورية الجابون

2018/10/25
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، اطمأن خلالها على صحة فخامته.


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