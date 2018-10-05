ولي العهد يكشف مستقبل الخصخصة في المملكة: 20 قطاعًا في 2019

المواطن - الرياض

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن مستقبل الخصخصة في المملكة.

وقال ولي العهد خلال حواره إلى وكالة بلومبيرغ: إن في عام 2019م، سيكون لدى المملكة أكثر من 20 قطاعًا تجاريًّا قد تم خصخصتها، والعديد منها ستكون في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة.

وكشف ولي العهد: “الآن نحن نقوم بإجراء محادثات مع المستثمرين.. وبعضهم هنا، والبعض الآخر في الخارج. نريد أن نتأكد من كفاءة هؤلاء المستثمرين في إدارة الأعمال التجارية. ستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن”.

وتابع ولي العهد: “كما أننا نسعى لأنْ تكون معظم تلك الشركات قد طرحت أسهمها في السوق أثناء تحولها إلى القطاع الخاص. لذا سيتملك المستثمرين الحصة الأكبر فيها، وستتملك الحكومة السعودية الحصة الأقل، وسيتم طرح القليل من أسهم تلك الشركات في سوق الأسهم”.

وأكد ولي العهد أن المملكة بحاجة لذلك الأمر من أجل زيادة الشفافية، مضيفًا: “كما أننا لم نكن راغبين في التحرك بشكل سريع مع مستثمرين غير معروفين. الخطة هي اختيار المستثمر المناسب، وطرح بعض أسهم الشركات في سوق الأسهم ومراقبتها عن كثب، كي يكون بإمكاننا ملاحظة أي مشكلات قبل حدوثها؛ كي نكون قادرين على التدخل من أجل إصلاح الأمر”.

وختم ردًّا على هذه النقطة: “بالتالي، قطعًا ستبدأ أكثر من 20 شركة بالتحول إلى القطاع الخاص في عام 2019م. ومعظم الشركات ستكون في مجال تحلية المياه”.