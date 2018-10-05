ولي عهد البحرين: دعم المملكة والإمارات والكويت لبلادنا يعكس عمق الارتباط ووحدة الهدف

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أن مملكة البحرين تثمن مواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد.

وقال سموه خلال استقباله معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: “إن هذه المواقف تجسد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

وأعرب سموه عن شكر مملكة البحرين للأشقاء على ما أبدوه من دعم ومواقف تاريخية راسخة، وهو ما يعكس حرصهم على تقوية العلاقات الأخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك .