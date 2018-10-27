ولي عهد البحرين: مشاركة السعودية وراء نجاح حوار المنامة

المواطن - المنامة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين، على دور المملكة في تحقيق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودعم جهود التنمية والاستثمار فيها والذي يعود نفعه على الجميع.

وأشاد ولي عهد البحرين بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وروابط متينة ومتطلعة دائما نحو تعزيزها في شتى القطاعات في ظل اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير بمناسبة مشاركته في أعمال منتدى حوار المنامة الرابع عشر، حيث نوه سموه بحرص الشقيقة الكبرى بالحضور والمشاركة في أعمال هذا المنتدى والذي يساهم بشكل كبير في نجاحه في ضوء ما تحوزه المملكة من مكانة وثقل عالمي ودورها البارز في دعم قضايا الأمن والسلام والتنمية على المستويين الاقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، تناول سموه حفظه الله مع وزير خارجية السعودية أهم الموضوعات على المستويين الإقليمي والدولي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك واهم المحاور التي يتطرق لها منتدى حوار المنامة بحسب وكالة الأبناء البحرينية الرسمية.

من جانبه، أعرب الجبير عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يبديه من اهتمام متواصل بدعم العلاقات الأخوية البحرينية السعودية مؤكدا على أهمية مثل هذه الملتقيات لتبادل الأفكار والرؤى لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.