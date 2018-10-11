سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات قياسية

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 303.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7530.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 171 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 139 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, وصناعة الورق, والكابلات, وميدغلف للتأمين, وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العالمية, ومعادن, والعربي, ووقت اللياقة, ومجموعة الحكير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98 % و 8.61% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والتصنيع, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 104.82 نقطة ليقفل عند مستوى 2430.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 ألف سهم تقاسمتها 140 صفقة.