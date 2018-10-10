10 إصابات ووفاة في حادث تصادم على طريق الأمواه بعسير

المواطن - عسير

باشر الهلال الأحمر في عسير، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم على طريق الأمواه من جهة يدمة نتج عنه 10 إصابات وحالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم على طريق الأمواه من جهة يدمة الساعة ٦:٤١ صباحاً، مضيفاً أن الفرق الإسعافية نقلت 6 حالات إلى مستشفى المضة وحالة خطيرة إلى مستشفى يدمة العام و3 حالات نقلت عن طريق المواطنين.

وشدد الشهري على ضرورة عدم تحريك المصابين أو نقلهم إلا عن طريق الفرق الإسعافية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.