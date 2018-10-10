10 وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة).

. مشرف السجل الطبي الوطني: درجة الماجستير في تخصص إحصاء حيوي.

. إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة مستشفيات، صحة عامة).

. باحث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الأبحاث الطبية تخصص علم الوبائيات، صحة عامة، أبحاث إكلينيكية- كافة المسارات، إحصاء حيوي، سياسات صحية).

. مشرف برامج أمراض القلب: شهادة البورد أو الزمالة في طب أمراض القلب.

. مشرف مركز الأعمال: درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال.

. مدير مشروع: درجة الدكتوراه في تخصص (أبحاث إكلينيكية، مناهج بحث علمي).

. مشرف التثقيف الصحي: درجة الماجستير في تخصصات: (صحة عامة، تثقيف صحي، صحة مجتمع).

. سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتير التنفيذي.

. مستشار قانوني: درجة الماجستير في تخصص الأنظمة.

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)