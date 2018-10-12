12 وظيفة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مفتش سلامة.

. مدير الحسابات- المبيعات الرقمية المباشرة.

. أخصائي عام حقل- خدمات حفر.

. أخصائي أول شماعات.

. أخصائي خدمات حقل.

. مدير منتجات منطقة التدخلية.

. مدير أول الحسابات الرقمية.

. مدير الموارد البشرية.

. أخصائي إدارة عقود العملاء.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية.

. مساعد المراقب المالي.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)