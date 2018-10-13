120 شركة ومؤسسة تطرح فرصاً وظيفية في معرض وظائف 2018

المواطن - الشرقية

تشارك أكثر من 120 شركة ومؤسسة ضمن فعاليات معرض وظائف 2018 الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة الظهران اكسبو برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة 22– 25 أكتوبر 2018، في معارض الشركة بالراكة.

وتعرض الشركات والمؤسسات فرصاً وظيفية متنوعة للشباب والفتيات من طالبي العمل، حيث يشترط على المستفيدين من المعرض التسجيل الإلزامي المسبق في المعرض من خلال منصة إلكترونية للتسجيل المسبق في المعرض، وتمكن هذه الخاصية طالب العمل من الدخول مباشرة إلى المعرض والتجول بين الشركات والمؤسسات العارضة للوظائف دون أن يتوجب عليه إحضار السيرة الذاتية فجميع معلوماته متوفرة مسبقاً على المنصة الإلكترونية المرتبطة بجميع العارضين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، في بيان، أن خدمة التسجيل المبكر تعني أن جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة إلى التعامل الورقي.

وبين الخالدي أن هذه النسخة من المعرض، يهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة.