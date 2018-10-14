14 وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة أبيات في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أبيات السعودية “ABYAT”- المتخصصة بمجال مواد التشطيب والأثاث الداخلي والخارجي بالتجزئة- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف الأسطول (جدة).

– موظف الأسطول (الخبر).

– مدير الأسطول (الرياض).

– قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ جدة).

– قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ الخبر).

– قائد فريق المبيعات (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– موظف توظيف (جدة).

– موظف توظيف (الخبر).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)