1500 جلدة لـ4 أشخاص اعتدوا على رجل مرور في جدة قبل عام ونصف

المواطن - جدة

رحب مواطنون ومقيمون بتنفيذ حُكم الجلد الصادر من المحكمة الجزائية بجدة بحق 4 أشخاص، وهم سعودي، وتشاديان اثنان، ويمني، اعتدوا على رجل مرور قبل أكثر من عام ونصف، بواقع 1500 جلدة على كل شخص متفرقة لمدة أسبوع.

وشددوا على ضرورة سحب الجنسية وترحيل مثل هؤلاء الذين يخالفون القانون ويعتدون على من يعملون ليل نهار للحفاظ على الأمن والأرواح.

وأكدوا أنهم يستحقون العقاب ليكونوا عبرة لغيرهم، ويفكر أي شخص قبل أن يقدم على مثل هذه الجريمة.

وطالب متابعون بتطبيق القانون الرادع بكل صرامة على أي شخص مخالف، مع وضع غرامة كبيرة على هؤلاء.

وقالوا: إن العين بالعين والسن بالسن، والجميع شاهد الحادثة تقريبًا، وكان يجب أن يشارك رجل الأمن في جلدهم أمام الناس في موقع الحادثة.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية في جدة، أحكامًا بالسجن والجلد على أصحاب الدبابات، وعددهم 7 تورطوا في دهس رجل الأمن بكورنيش جدة

والـ7 هم 3 تشاديين، ويمنيان، ونيجيري، وسعودي، فيما شملت الأحكام: سجن المتهم الرئيسي 18 عامًا، وسجن اثنين آخرين كل واحد منهما لمدة 16 عامًا، والمتهم الرابع 15 عامًا، و3 متهمين 5 سنوات لكل منهم، والجلد لكل متهم 100 جلدة كل سنة مقترنة بمدة محكوميتهم.

كما ضمت الأحكام، إبعاد جميع المحكوم عليهم من غير السعوديين الذين صدرت عليهم الأحكام المذكورة، فور انقضاء محكوميتهم.