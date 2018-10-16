16 وظيفة شاغرة لدى شركة ديافرم في 3 مدن

16 وظيفة شاغرة لدى شركة ديافرم في 3 مدن

2018/10/24
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم ”Diaverum”- المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (16) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة، وسكاكا.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممرض غسيل الكلى (عدد 10 وظائف/ مكة المكرمة).

. ممرض غسيل الكلى (جدة).

. ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ سكاكا).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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