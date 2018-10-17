17 وظيفة شاغرة في شركة سيمينس الألمانية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مدير التوظيف (للسعوديين).

. مهندس مبيعات (للسعوديين).

. مدير التركيبات.

. مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمدادات الطاقة.

. مشرف صيانة الاتصالات.

. مدير الفريق وأعمال المشروع.

. مدير صيانة البنية التحتية.

. مدير الصيانة العامة.

. مشرف صيانة إرسال الإشارات.

. مهندس جدولة.

. مشرف صيانة المستودعات ومعدات الورش.

. مشرف صيانة المخزون.

. مشرف الصيانة منصة الفحص.

. مدير اللوجيستيات والوثائق.

. مهندس فحص وتكليف.

. مدير مبيعات المنطقة (للسعوديين).

. مهندس تخطيط الصيانة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).