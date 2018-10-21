21 توصية في ختام ملتقى الإشراف التربوي الـ19 بمعهد العاصمة

المواطن - الرياض

أوصى المشاركون بتضمين كلمة وزير التعليم التي ذكرها في حفل افتتاح ملتقى الإشراف التربوي التاسع عشر ضمن وثائق الملتقى الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء وقدمت نهاية الخنين مديرة عام الإشراف التربوي (بنات) بوزارة التعليم توصيات الملتقى والتي بلغت 21 توصية ومنها:

– التركيز على العمل التعاوني في الأقسام الإشرافية لتحقيق الأهداف وتكامل الأدوار.

-تطوير معايير اختيار المشرفين التربويين.

‏- نشر ثقافة القياس التقويم.

-استثمار البيانات التي توفرها الدراسات الدولية.

-الاستمرار في عقد الملتقى كل عامين.

– أهمية التحصيل الدراسي وتعزيزه.

-إصدار أدلة تنظيمية وإجرائية للمشرفين التربويين.

وذكر مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، أن مدير عام الإشراف التربوي (بنين) الدكتور محمد الغامدي شدد خلال الملتقى على أهمية الإشراف التربوي كونه ضرورة من ضروريات الارتقاء بالعملية التعليمية، وعملية مستمرة تعمل لتطوير وتدريب المعلم ليواكب التسارع التكنولوجي ومنظومة التربية والتعليم وأحداث التغيير المطلوب، سواءً على المعلم أو الطالب أو البيئة المدرسية وفق ضوابط ومعايير وتوجهات وزارة التعليم موجهاً شكره لمعهد العاصمة النموذجي لاستضافته للملتقى.

ثم سلم الغامدي شهادات شكر وتقدير للمشاركين في الملتقى.

وفي الختام كرم مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم مدير عام الإشراف التربوي (بنين) الدكتور محمد الغامدي وكافة مديري الإشراف المشاركين في الملتقى حيث قدم لهم دروعاً تذكارية.