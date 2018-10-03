3 مواطنين وراء سرقة محلات الجوالات في الخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

ألقت شرطة خميس مشيط القبض على المتورطين بارتكاب جريمة سرقة عدد من محلات بيع وصيانة الجوالات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وفِي ضوء نتائج مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ الذي تلقته شرطة محافظة خميس مشيط يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤ ، عن تعرض مجموعة من محلات بيع وصيانة الجوالات للسرقة ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن القبض على المتهمين بارتكاب جريمة السرقة وعددهم ثلاثة سعوديين ، وضبط المسروقات بحوزتهم وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.