38 وظيفة شاغرة في فنادق هيلتون بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول دعم عمليات الغسيل والكوي (الرياض).

. طاهي حفلات (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مشرف الغسيل (الرياض).

. مساعد دعم عمليات الغسيل (الرياض).

. طاهي أطباق (عدد وظيفتين/ الرياض).

. موظف خدمة ضيافة مطعم (الرياض).

. مدير الأمن (الرياض).

. موظف خدمة ضيافة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. موظف عمليات غسل الملابس (الرياض).

. مشرف خدمات الضيافة (الرياض).

. مدير الحجوزات (الرياض).

. فني خياطة (الرياض).

. مشرف التدبير المنزلي (الرياض).

. رئيس المضيفين (الرياض).

. كاتب الصيانة (الرياض).

. فني ميكانيكي عام (الرياض).

. معالج المنتجع الصحي (الرياض).

. مقدم خدمة استقبال الضيوف (الرياض).

. مسؤول خدمات المطبخ (الرياض).

. مقدم خدمات المنتجع الترفيهية (الرياض).

. مقدم خدمات الأغذية والمشروبات (الرياض).

. مقدم خدمات نقل وتخزين أمتعة الضيوف (الرياض).

. مقدم خدمات الضيوف (الرياض).

. موظف المشتريات (الرياض).

. طاهي أطباق يابانية (الرياض).

. مدير خطط المبيعات والتسويق (الرياض).

. سائق (الرياض).

. مشرف الطوابق (الرياض).

. مدير المبيعات (الرياض).

. رئيس الطهاة (الرياض).

. مساعد مدير المنتجع الصحي (الرياض).

. موظف الطلبات (الرياض).

. مقدم خدمات ترحيب الضيوف (الرياض).

. حارس أمن (جدة).

. فني مشغل هواتف (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).