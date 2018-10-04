4 مخالفات مرتبطة بلوحة المركبة احذرها

المواطن - الرياض

حذر المرور السعودي، مساء أمس الثلاثاء، من بعض النقاط المخالفة التي يجب الابتعاد عنها، مشددًا على ضرورة التأكد من وضوح لوحة المركبة وخلوها من أي ملاحظات.

وأوضح المرور أن المخالفات التي يجب الابتعاد عنها هي: سير المركبة بدون لوحة خلفية أو أمامية، أو بدون لوحات، استخدام لوحات غير صادرة من المرور.

وأيضًا: “السير بلوحات غير واضحة أو تم طمسها، أو بها تلف، وعدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص”.