4 وسائل تساعدك على تجنب التعثر في سداد القروض

المواطن - الرياض

كشفت البنوك السعودية عن الوسائل التي يمكن أن تساعد الأفراد في تجنب التعثر في سداد القروض.

وقالت البنوك السعودية: إنه لتفادي التعثر يجب الالتزام بما يلي:

حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة. تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض. التأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط. إخطار البنك فورًا في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

ولفتت البنوك السعودية إلى أن الشخص يصبح متعثرًا إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، موضحًا أن هذا التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة.

عقوبة التعثر في سداد القروض:

وقالت البنوك السعودية: إن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعًا لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها:

صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.

تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.

قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية.

المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.