48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

48 ساعة فقط، باتت تفصلنا عن موعد إيداع الدفعة الحادية عشرة، من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم صبيحة يوم الأربعاء المقبل 10 أكتوبر، حسب النظام المتبع.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الثانية عشرة حتى موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ومن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضاً للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.