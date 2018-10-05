5 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

. خبير أول تنمية الأعمال.

. أخصائي تصميم تنظيمي.

. محلل أول التخطيط والأداء.

. مشرف المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)