6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف مراقب التخطيط والجدولة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. مسؤول جدولة الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. مهندس صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. فني صيانة- أجهزة: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

. مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. منسق الامتثال التجاري: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)