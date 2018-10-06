6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف مراقب التخطيط والجدولة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
. مسؤول جدولة الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
. مهندس صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
. فني صيانة- أجهزة: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.
. مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
. منسق الامتثال التجاري: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)