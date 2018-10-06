6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول السلامة الشخصية: درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة.

. مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. أخصائي تدريب خدمات الطوارئ: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة.

. أخصائي مصادر (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

. منسق أول هندسي: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)