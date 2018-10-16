679 مستفيدة يتدربن على نظام مكنون التعليمي

المواطن - الرياض

اختتم مكتب شؤون المعاهد والتدريب النسائي بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، الأربعاء الماضي، دورة التدريب على نظام مكنون التعليمي في معاهد مكنون، بتدريب 679 متدربة، بمعدّل (78) ساعة تدريبية، قامت على تدريبهن (13) مدربة مؤهلة، خلال مدة زمنية مكثفة بفضل الله دامت أسبوعين، من الثلاثاء 15/محرم حتى الأربعاء 1/ صفر.

وأعربت الأستاذة هناء بنت حمد النفجان، مديرة مكتب شؤون المعاهد والتدريب النسائي بمكنون، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز المبارك، وما سبقه من إعدادِ للمدربات في مكتب شؤون المعاهد والتدريب النسائي بتوجيه من إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية، ثم الجهد المبذول في المعاهد والعمل بروح الفريق الواحد الذي جسد مبدأ التعاون .

وأضافت النفجان: أن نظام مكنون التعليمي نظام إلكترونــي شامل لإدارة الحلقات القرآنيــة والمــدارس النســائية، يلبــي جميــع الاحتياجــات الإدارية والتعليميــة والتربويــة ضمــن بوابــة إلكترونيــة متطــورة تربــط بيـن جميـع المسـتويات الإداريـة للجمعيـة الخيريـة لتحفيـظ القـرآن الكريـم، بدايـة مـن الطالــب ونهايــة بــالإدارة العامــة للجمعيــة.

وختاماً قدمت النفجان شكرها لكل المعاهد لتفانيهم وجهودهم في سد الاحتياج التدريبي لمنسوبات المدارس النسائية، وتيسير العمليات التعليمية والتدريبية المحققة للأهداف المرجوة، متمنية للجميع التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل.