7 وظائف هندسية شاغرة في السعودية لتقنية المعلومات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، توفر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس برامج الأمن السيبراني (عدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مطور برامج- الواجهة الأمامية: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)