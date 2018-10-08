8 أشياء مهمة عليك فحصها كل 3 أشهر في مركبتك

المواطن - الرياض

يسعى الجميع للمحافظة على المركبة عبر صيانتها الدورية، لكن البعض يهمل الصيانة وهو ما يعرضهم للكثير من الأعطال.

ونصح خبراء السيارات بوضع جدول زمني للأجزاء التي تحتاج صيانة دورية، محددين مدة 3 أشهر أو 4800 كم أيهما أقرب، لفحص 8 أشياء مهمة وهي:

1- فحص الأحزمة (السيور) والتأكد من سلامتهم، مثل سيور المحرك والدينامو، وتغيير التالف منهم.

2- التحقق من مستوى سائل ناقل الحركة وعدم نقصانه، وجودته وعدم فقدانه للزوجة.

3- فحص البطارية والسائل الذي بداخلها، وعدم تكوين مواد كيميائية على أقطابه، والتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية.

4- التحقق من نظافة فلتر الهواء وعدم انسداده أو تلفه، لضمان كفاءة عملية الاحتراق الداخلي.

5- فحص زيت المحرك والتأكد من صلاحيته وعدم نقصانه، حتى لا يجلب الأعطال للمحرك.

6- فحص وصلات الخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريب للسوائل.

7- فحص زيت مقود السيارة (الباور) والتأكد من عدم نقصانه وتسربه، حتى لا يؤثر على عمل مقود القيادة.

8- فحص حالة الإطارات وعدم وجود انتفاخات أو تشققات بها، لأن أي تلف بالإطارات يرفع من احتمالية انفجارها أثناء السير.