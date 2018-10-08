8 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول الإنتاج (حائل).

. محلل دعم (الرياض).

. مبرمج (الرياض).

. مدير مجموعة المنتجات (الرياض).

. مدير هندسة المصانع- التصنيع (الخرج).

. مدير العلامة التجارية (الرياض).

. مساعد مدير العلامة التجارية (الرياض).

. مدير التميز الأعمال (الرياض).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)