STC شريك استراتيجي لـ مبادرة مستقبل الاستثمار ضمن 7 شركاء عالميين

المواطن - الرياض

شاركت مجموعة الاتصالات السعودية STC كشريكٍ استراتيجي في مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم في الرياض بنسخته الثانية بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة.

وتعكس مشاركة الاتصالات السعودية STC ضمن سبعة شركاء استراتيجيين عالميين في هذا الحدث الاقتصادي العالمي الضخم الذي يجسد في أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 دور الشركة المحوري لتحقيق هذه الرؤية كممكن رئيس للتحول الرقمي في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص. كما عرضت STC خلال مشاركتها جوانب من استراتيجيتها الجريئة Dare للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة مثل المدفوعات الرقمية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي والمدن الذكية إضافة عرضها عبر جناح متخصص أبرز خدماتها وحلولها المعتمدة على الجيل الخامس.