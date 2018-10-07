WWE يكشف عن تغييرات في جولته المرتقبة بالمملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف اتحاد مصارعة المحترفين WWE عن بعض التغييرات الفنية التي طرأت على رحلته المرتقبة في المملكة خلال الشهر المقبل، والتي ستتضمن مواجهات رفيعة المستوى بين العديد من النجوم المعروفين عالميًا.

وتضمن البيان الصحفي الذي نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية، إقامة مباراة بين AJ Styles ودانييل برايان في الحدث الذي ستستضيفه المملكة خلال 2 نوفمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتوجه فيها WWE إلى المملكة، بعد أن زار جدة في أبريل الماضي لإقامة أعظم رويال رامبل شارك فيه 50 مصارعاً، وذلك في مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي تتسع لـ62 ألف مشاهد.

وقال WWE إن هذه المرة سيعقد الحدث في الرياض، حيث تم الإعلان الشهر الماضي أن إستاد الملك فهد الدولي الذي يتسع إلى أكثر من 68 ألف متفرج سيستضيف الجولة المرتقبة لـWWE في المملكة، غير أن البيان الصادر حديثًا أكد ملعب جامعة الملك سعود سيكون المكان الذي يستقبل ثاني جولات WWE في المملكة.

أكد اتحاد WWE لمصارعة المحترفين، أنه سيأتي إلى المملكة في نوفمبر المقبل ببطولة جديدة ضخمة على مستوى المشاركات، وذلك بعد أن نظم أعظم رويال رامبل في الرياض خلال أبريل الماضي.

وحسب ما جاء في شبكة CBS الرياضية، فإن WWE سيأتي للمملكة بحدث ضخم هو درة التاج WWE CROWN JEWEL، والذي تستضيفه الرياض يوم الجمعة 2 نوفمبر، وذلك في إطار شراكة الاتحاد الدولي مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

وبخلاف دُرة التاج، فإن اتحاد WWE يستعد لعودة عدد من كبار نجوم المصارعة التاريخيين، والذي يمتلكون قاعدة شعبية كبيرة على مستوى العالم، وذلك ضمن العروض التي تستضيفها المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن عروض WWE الثانية في المملكة ستشهد عودة الوحدة مجددًا بين أندرتيكر وأخيه كين، وهو ما سيظهر في منافسات الاتحاد بالسعودية قريبًا.

ويُخطط WWE لتنظيم مواجهة ثنائية “تاج تيم” يكون أحد أطرافها أندرتيكر وكين، ومن المتوقع أن يعود كل من تريبيل إتش إلى رفيق دربه شون مايكلز لمواجهة الأخوين في المملكة.