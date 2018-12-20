أسهل طريقة لإرفاق المستندات في حساب المواطن

المواطن -الرياض

شدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة وفق الصيغ والإحجام التي أعلن عنها أكثر من مرة، وبالرغم من ذلك يواجه البعض مشكلة في إرفاق المستندات.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب إرفاق المستندات بالشكل الصحيح وأن تكون بالصيغ pdf,pmp,png,jpj,jpaj وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت لكل مرفق.

ولفت حساب المواطن إلى أنه بالنسبة للأشخاص المستقلين فإن عدم إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية هو سبب كاف لوقف الدعم حتى لو تم الصرف في الدفعات السابقة.

ولإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق مستندين، المستند الأول خاص بالشخص المستقل (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، صك ملكية)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة).

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن عبر هذا الرابط (هنا)، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.