أمر ملكي : تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام

المواطن - واس

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:

الرقـــم: أ / 165

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

والقائـد الأعلــــى لكافـــة القــــوات العسكريــــــة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 244 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، ورقم ( أ / 308 ) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 5068 ) بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى الفريق / سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام.

ثانياً: يعين الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود