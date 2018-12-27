صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:
الرقـــم: أ / 165
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
والقائـد الأعلــــى لكافـــة القــــوات العسكريــــــة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 244 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ، ورقم ( أ / 308 ) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 5068 ) بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى الفريق / سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام.
ثانياً: يعين الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي : تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام
صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:
تعليق واحد
نواف بن بليهد العتيبي
رجل يستحق هذا المنصب ويستحق اكثر عسكري ميداني ادراي تمننى شوف نقله قويه في اجهزةامن العام الشرطه دوريات الامنيه وامن الطرق والمرور
تمني من الفريق خالد ينظر في وضع الموظفين المدننين من منسوبي الامن العام واعادة ترتيب وضعهم
حيث اني من الموظفين مرور الرياض