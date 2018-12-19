أمل عباس في ظهور مؤثر .. ومغردون: الله يعافيها

المواطن - الرياض

أطلت الفنانة الكويتية أمل عباس بصورة مؤثرة في لقاء على قناة ATV الكويتية للحديث عن معاناتها مع مرض السرطان.

أمل عباس التي ظهرت قبل عدة أشهر وهي تطلب من جمهورها ومحبيها أن يساعدوها في توفير نفقات العلاج وجهت الشكر لكل من ساندها خلال رحلة البحث عن علاج خاصة الفنانة أحلام الشامسي.

وتداول المغردون صورًا تظهر أمل عباس وهي في كامل صحتها قبل سنوات قليلة مقارنة بالحالة التي ظهرت عليها بعد خضوعها للعلاج من مرض السرطان داعين الله لها أن يتم شفاءها ويكتب لها الصحة والعافية.

وفقدت أمل عباس الكثير من وزنها وبدا عليها الشحوب والضعف العام نتيجة العلاج لكنها لا تزال تتمتع بروح معنوية عالية.

والمعروف أن أمل عباس من مواليد 24 أبريل 1960 تعيش في الكويت حيث بدأت حياتها الفنية هناك منذ عام 1983 بمشاركتها بدور صغير مع الفنان محمد المنصور والممثلة رجاء محمد في أوبريت سندريلا، وبعد هذا العمل أدت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح.

وبعد ذلك بدأت أمل عباس تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا أنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور “حكيمة” مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي.

وفي أغسطس 2017، تعرضت أمل عباس إلى وعكة صحية أُدخلت على إثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، وأكد ابنها محمد أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبدياً استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلباً عليها وعلى جمهورها.