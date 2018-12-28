أهالي الجوف يستبقون وصول الأمير فيصل بن نواف بمطالب وأمنيات

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

رحب أهالي منطقة الجوف ورؤساء الدوائر الحكومية بتعيين الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز خلفًا للأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز الذي قضى حوالي عاماً واحدا أميراً للمنطقة.

وبهذه المناسبة دعا عدد من المواطنين بعبارات الترحيب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أمير المنطقة الجديد للنهوض بالمنطقة والخدمات التي تحتاجها وإكمال مسيرة الأمير السابق.

ورفع نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، وقال: “أتشرف بالعمل عضيداً لأمير منطقة الجوف لنكمل الدور وحمل الأمانة”

من جانبه قال “ابن مويشير” أحد أبناء الجوف: ‏‎‎نشكر صاحب السمو الملكى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على ما قدمه للمنطقة وأهلها ونبارك له بمنصبه الجديد كنائب لأمير منطقة مكة المكرمة ونتمنى له التوفيق والسداد ونرحب بصاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف سائلين الله تعالى له التوفيق والعون.

كما ‏أشاد المهندس حبيب عبد الصمد وكيل إمارة الجوف للتنمية بالأمير المحبوب بدر بن سلطان، بقوله : لقد حزت في وقت قصير على حب الجميع ، وعملت بجهد وبذلت بصدق وإخلاص واليوم نستودعك الله لتلبي أمر خادم الحرمين الشريفين في موقع آخر خدمة لدينك ومليكك ووطنك فحفظك الله في حلك وترحالك، ولن ننساك، وأهلا ومرحبا بسمو الأمير فيصل بن نواف أميرنا الجديد.

فيما قدم أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي أسمى آيات الترحيب إلى الأمير فيصل بن نواف أمير الجوف معبرا باسمه وباسم منسوبي أمانة الجوف عن سعادتهم بهذا التعيين.

ورفع المدير العام لإدارة ‎تعليم الجوف د. سعيد الغامدي باسمه وباسم منسوبي التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، سائلين الله العلي القدير له التوفيق والسداد.