إصابة أخرى تضرب صفوف الأخضر

المواطن - محمد سمعه

غاب اللاعب إبراهيم غالب، لاعب المنتخب السعودي، عن المشاركة مع منتخب بلاده في لقاء كوريا الجنوبية؛ وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن اللاعب إبراهيم غالب لم يشارك في لقاء السعودية وكوريا الجنوبية؛ بسبب شعوره بآلام خفيفة في عضلة الفخذ.

وكان اللاعب عمر هوساوي مدافع النصر غاب عن لقاء الأخضر وكوريا الجنوبية؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وتأتي مواجهة كوريا الجنوبية في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس أمم آسيا والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.