استقالة آل الشيخ من رئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي
بعد رحيله عن الهيئة العامة

استقالة آل الشيخ من رئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

2018/12/28
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه الجديد، تركي آل الشيخ استقالته رسميًا من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء الخميس.

وكان تركي آل الشيخ قد قدم استقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسيتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

وجاءت استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بعد إعفائه من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه كرئيس لهيئة الترفيه، وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة هيئة الرياضة.



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