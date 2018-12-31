الأونروا تشكر المملكة على مواقفها لدعم اللاجئين الفلسطينيين

المواطن - واس

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول عن امتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوقوفها مع الوكالة بثبات في وقت حرج للغاية في تاريخها، ولدعمها السياسي والمالي المهم الذي كان له الأثر الكبير على الدور الأساسي الذي تقدمه الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقال كرينبول في خطاب موجه للمركز أمس:” إنه تشرف بالتوقيع على اتفاقية مع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في أواخر شهر نوفمبر الماضي لتقديم منحة المملكة لوكالة الأونروا ومقدارها 50 مليون دولار أمريكي لدعم الشعب الفلسطيني في مجالات التعليم والرعاية الصحية والطوارئ والخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك المساهمة تعد مهمة وعالية القيمة وعززت التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف لقد تجاوزنا الآن النقص المذهل البالغ 446 مليون دولار أمريكي ونحن فخورون بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقدم المفوض العام للأونروا خالص شكره وتقديره لقيادات ومنسوبي المركز على تفانيهم العملي وأدائهم المهني الاحترافي.

وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى التزام الأونروا بدعم الطلاب الفلسطينيين عبر افتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد لـ 530 ألف فتاة وفتى، مؤكدًا دور المركز الحيوي في تحقيق هذا الإنجاز.