الإسكان : جاور أشرف الخلق في المدينة المنورة بقسط شهري 1,090 ريالًا

المواطن - المدينة المنورة

أطلقت وزارة الإسكان مشروع الجوار السكني للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة.

وقالت وزارة الإسكان: “جاوِر أشرف الخلق في الحي السكني الذي يبعد حوالي 6 كيلو متر من المسجد النبوي الشريف، حيث تم إطلاق مشروع الجوار السكني لأهالينا المستفيدين في المدينة المنورة للحجز والمعاينة، بسعر يبدأ من 326,880 ريالًا وقسط شهري في متناول اليد يبدأ من 1,090 ريالًا”.