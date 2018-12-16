الإسكان : جاور أشرف الخلق في المدينة المنورة بقسط شهري 1,090 ريالًا

الإسكان : جاور أشرف الخلق في المدينة المنورة بقسط شهري 1,090 ريالًا

2018/12/16
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2850
1
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

أطلقت وزارة الإسكان مشروع الجوار السكني للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة.

وقالت وزارة الإسكان: “جاوِر أشرف الخلق في الحي السكني الذي يبعد حوالي 6 كيلو متر من المسجد النبوي الشريف، حيث تم إطلاق مشروع الجوار السكني لأهالينا المستفيدين في المدينة المنورة للحجز والمعاينة، بسعر يبدأ من 326,880 ريالًا وقسط شهري في متناول اليد يبدأ من 1,090 ريالًا”.


‎تعليق واحد

  1. فايز الشهــــــــري

    وطالبين 30 الف مقدم , وبعد ثلاث سنوات تستلم ,

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم