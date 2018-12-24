التسجيل في موقع حساب المواطن الجديد عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وكان برنامج حساب المواطن قد طور موقعه الإلكتروني بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لمرتاديه؛ ما يُمكّن مستفيدي البرنامج من رفع بياناتهم بيسر وسهولة.

وجاء موقع حساب المواطن في تطويره الجديد ملائماً للعديد من الخطوات التي يحتاجها المستفيد وحل مشكلات سابقة، كما أن الموقع أصبح أكثر شمولية ووضوحاً من السابق، بحيث يمكّن المتقدم من مراجعة بياناته وتفاصيل جميع الدفعات التي صُرفت له بدءاً من أول شهر حتى الدفعة الأخيرة.

ويمكن للمستفيد التعديل على الطلب واستعراض بياناته الخاصة وتغيير رقم الجوال وكلمة المرور، كما أن هناك إضافات مميزة وجديدة على دراسة الأهلية ويمكن للمستفيد معرفة حالة استحقاقه للشهر المقبل وذلك من خلال الأيقونة نفسها، إلى جانب خدمات أخرى عديدة، وأصبح التنقل بين خيارات البيانات العامة أسهل من ذي قبل والتي من خلالها يمكن للمتقدم إضافة العنوان الوطني والبيانات الأخرى مثل الإفصاح عن الدخل بشكل محدد وأكثر دقة.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الاعتراض على عدم الأهلية

وأوضح حساب المواطن أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويمكن دخول موقع حساب المواطن والتسجيل فيه عبر الرابط التالي (هنا)