الجارالله: الخلاف مع قطر مستمر بسبب خطابها الإعلامي التحريضي

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن الخلاف بين دول الخليج وقطر سيستمر طالما استمرت الدوحة في خطابها الإعلامي التحريضي.

وقال الجارالله في تغريدة له عبر تويتر: لا شك أن قطر تمتلك الآن سلاح الإعلام المؤثر في الإقليم وفي عالم اللغة العربية، وهو إعلام مؤثر غربياً.. وقطر بمساحتها الجغرافية الصغيرة اختارت قنابل وطائرات ودبابات الإعلام وهي أقل كلفة من صواريخ توماهوك.. الخلاف مع قطر مستمر وسيطول طالما الماكينة الإعلامية القطرية بهذه القوه بلا لجم”.

​يذكر أنه في 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ومنعت طائرات قطر من التحليق فوق أجوائها بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.

وقدمت الدول الأربع 13 مطلباً عبر الوسيط الكويتي للدوحة كشرط لعودة العلاقات معها إلى ما كانت عليه.