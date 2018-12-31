الحمادي: برنامج سند محمد بن سلمان يتلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة

المواطن - واس

أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد محمد الحمادي، بالبرنامج الاجتماعي ” سند محمد بن سلمان ” الذي وجه بإطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

وأكد الحمادي أن البرنامج جاء حرصا من سمو ولي العهد – رعاه الله – على تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار وتقدم مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي وفي إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج, وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته.

وأفاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض الحمادي أن البرنامج يهدف إلى تقديم العون المباشر ويضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرا مستداما وأقوى في الرسالة، حسب الموقع , وتعزيز المعرفة والتوعية سعياً إلى تنمية المجتمع وأفراده وأبناء الأسرة السعودية وهي إحدى أواصر الاستقرار الاجتماعي.