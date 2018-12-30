الزكاة والدخل تستطلع الآراء على مسودة اللائحة التنفيذية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء استطلاع مرئيات العموم حول مسودة اللّائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل نشرها للمسودة على بوابتها الإلكترونية بهدف أخذ آراء العموم، والوصول إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المختصين، وكافة الأطراف المعنية، وذات العلاقة إلى الاطلاع على مسوّدة اللّائحة، وإبداء الآراء والملحوظات – إن وجدت- حيالها، وقد حددت الهيئة يوم الاثنين 22 / 5 / 1440هـ، الموافق 28 / 1 / 2019م موعداً نهائياً لاستلام الآراء.

ويمكن الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط الآتي (هنا) وإرسال الآراء على البريد الإلكتروني [email protected] .