الزمالك ضد بتروجيت .. الغيابات تُثير قلق جروس

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، مباراة الزمالك ضد بتروجيت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويُعاني المدرب السويسري كريستيان جروس من غياب لاعبي خط الدفاع الأساسيين قبل مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم، حيث يغيب الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، والمدافع محمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

كما يغيب عن مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم، نجم دفاع القلعة البيضاء وهداف الفريق، محمود علاء بسبب الإيقاف، الأمر الذي سبب حيرة كبيرة للمدرب السويسري جروس.

ولا تقتصر غيابات القلعة البيضاء في مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم على الجانب الدفاعي فقط، حيث قرر جروس استبعاد الثلاثي أحمد مدبولي، عمر صلاح وأيمن حفني لأسباب فنية.

ويغيب المغربي حميد أحداد عن مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم بسبب الإصابة، لتنحصر اختيارات جروس في الجانب الهجومي بين الثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

وتشهد مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم، عودة حارس القلعة البيضاء الأساسي، محمود جنش، ولاعب الوسط طارق حامد، بعد غيابهما للراحة عن لقاء القطن التشادي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقبل مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتواجد الفريق البترولي في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 15 نقطة، وذلك قبل مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم.