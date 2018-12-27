السيرة الذاتية ل عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة الجديد

المواطن - محمد سمعه

عُين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ اليوم الخميس بأمر ملكي.

وكان عبد العزيز بن تركي الفيصل تقلد منصب نائب رئيس هيئة الرياضة قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للهيئة بمرتبة وزير.

ويعشق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رياضة قيادة السيارات الرياضية منذ أن كان في التاسعة من عمره، كذلك نال دراسات عديدة في مجالات إدارة الأعمال والسياسة.

أبرز مجالات دراسته

وتخرج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل من جامعة الملك سعود في عام 2003 بعد دراسته للعلوم السياسية، كما سبق له دراسة العلوم السياسية في جامعة لندن البريطانية في الفترة من عام 2003 حتى عام 2006، كما تخرج من مدرسة قيادة سيارات BMW FORMULA في عام 2005 من دولة البحرين.

إنجازاته الرياضية

بدأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مسيرته مع رياضة قيادة السيارات الرياضية ” الفورمولا” في عام 2005، كما حصل على لقب بطولة سباقات GT3 الأوروبية والتي أقيمت في دولة البرتغال في مايو من عام 2011 حيث أصبح أول سعودي يُتوج بهذه الجائزة رفقة مساعده إدواردو ساندستورم بعد قيادتهما لسيارة BMW Z4.

وشارك عبد العزيز بن تركي الفيصل في سباق RADICAL MASTERS في عام 2010 واحتل المركز الثاني في ذلك الوقت.

ساهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أثناء فترة عمله كنائب لرئيس هيئة الرياضة في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية في المملكة مثل ” سباقات فورمولا إي الدرعية، سباق الرياض”.

أهم المناصب

ويتولى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حاليًا منصبي رئيس المكتب التنفيذي ورئيس لجنة العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية السعودية.